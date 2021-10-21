Третя дружина українського співака Віктора Павлика Лариса Созаєва в розпал скандалу з екс-чоловіком і його новою дружиною Катериною Репяховою отримала несподівану пропозицію.

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Созаєвої в Facebook.

Раніше Созаєва заявила, що Павлик і Репяхова виганяють її з квартири, в якій вона живе. У свою чергу нинішня дружина співака пояснила, що вони виплачують кредит за цю квартиру, і оскільки він був узятий, коли курс долара був по 8, то доводиться сильно переплачувати. Тому жінці запропонували продати квартиру і отримати грошову компенсацію, але вона відмовилася.

У новому пості Созаєва розповів, що в її житті є чоловік, який вразив її своїм вчинком у цій ситуації.

"Не секрет, що я подобаюся чоловікам. Півроку тому в моїй квартирі продзвенів дзвінок. Я відкрила двері, і на порозі з'явилася людина в медичній масці з пакетом в руках. Передав мені його і пішов. Там були суші! Ми стали спілкуватися, ходити на виставки, в театр і кіно, пити чай на кухні. Інтелігентний, ввічливий, вихована людина. У нас ніколи не було інтимних стосунків. Просто дорогий своїм ставленням для мене людина, яку дуже поважаю", - розповіла Созаєва.

"І ось вчора він подзвонив і просто сказав:"Я не можу запропонувати тобі багато квадратних метрів, але можу забрати тебе до себе". Абсолютно Чоловічий вчинок", - додала вона.

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