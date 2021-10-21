Третья жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева в разгар скандала с экс-мужем и его новой женой Екатериной Репяховой получила неожиданное предложение.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Созаевой в Facebook.

Ранее Созаева заявила, что Павлик и Репяхова выгоняют ее из квартиры, в которой она живет. В свою очередь нынешняя жена певца объяснила, что они выплачивают кредит за эту квартиру, и поскольку он был взят, когда курс доллара был по 8, то приходится сильно переплачивать. Поэтому женщине предложили продать квартиру и получить денежную крмпенсацию, но она отказалась.

В новом посте Созаева рассказал, что в ее жизни есть мужчина, который поразил ее своим поступком в этой ситуации.

«Не секрет, что я нравлюсь мужчинам. Полгода назад в моей квартире прозвенел звонок. Я открыла дверь, и на пороге появился человек в медицинской маске с пакетом в руках. Передал мне его и ушел. Там были суши! Мы стали общаться, ходить на выставки, в театр и кино, пить чай на кухне. Интеллигентный, обходительный, воспитанный человек. У нас никогда не было интимных отношений. Просто дорогой своим отношением для меня человек, которого очень уважаю», - рассказала Созаева.

«И вот вчера он позвонил и просто сказал: "Я не могу предложить тебе много квадратных метров, но могу забрать тебя к себе". Абсолютно мужской поступок», – добавила она.

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