Бывшая жена Виктора Павлика Лора Созаева, которая устроила публичный конфликт с артистом из-за квартиры, решила помогать женщинам, которые попали в похожую ситуацию.
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Созаева опубликовала видеобращение к подписчикам.
«Я - Лора Созаева. Мама - Паши Павлика и экс-жена Народного артиста Украины Виктора Павлика. Зачем я Тут? Как пережить предательство и развод после 25 лет брака? Как жить после смерти единственного сына? Я - Лора Созаева и я Здесь для Тех, кому так необходимы Ответы на эти Вопросы», - подписала видео женщина.
В комментариях ей оставили слова поддержки, не обошлось и без критики.
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«Какая мудрая и достойная женщина. Мы с вами», «Такое впечатление, что вы на смерти сына и статусе экс-жены решили похайповать», «Нужна огромная сила внутренняя, чтобы пережить всё это и остаться человеком», «Лора, вы умная, красивая женщина. Новая жена ВФ не стоит и Вашего мизинца», - пишут люди.
Также Созаева поделилась стихотворением, которое написал ее покойный сын.
«Мой сын сочинил стихотворение! Горжусь тобой очень и люблю!», - поделилась она откровением сына.
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика и его экс-супруга поругались на публике: "Не позорьте мужа".
Как сообщала Politeka, Лора Созаева в разгар конфликта с Павликом получила неожиданное предложение: «Могу забрать тебя».
Также Politeka писала, что Репяхова показала переписку Виктора Павлика с Созаевой: "Ей нужна помощь".