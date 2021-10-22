Молода дружина українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова вирішила активно зайнятися спортом, щоб привести свою фігуру в норму після вагітності і пологів.

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно у Павлика і Репяхової народився син Міша. Дівчина занурилася в материнство і тільки зараз вирішила зайнятися собою. Репяхова показала, як під час відпочинку в Туреччині виходила на пробіжку. Також вона зізналася, що відчувала себе не дуже комфортно в купальнику.

"Завтра біжу на перше своє тренування і беруся повноцінно відновлюватися після пологів. Сподіваюся добіжу. Мені ще в 2022 році потрібно влізти в весільні сукні, які купила в 2020. Коли були в Туреччині, вперше в житті, я комплексувала в роздільному купальнику. Прийшов час все виправляти", - поділилася з шанувальниками Репяхова.

У коментарях молоду маму підтримали добрими словами.

"У вас все вийде, головне не здаватися", "Ви добре виглядаєте!", "Яка молодець", «Супер», "всі матусі через це проходили", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Репяхова різко відреагувала на чутки про зруйнований шлюб Павлика з Созаєвою: «ніякої дружини там не було».

Раніше Politeka писала, що Репяхова показала листування Віктора Павлика з екс-дружиною:"їй потрібна допомога".

A ще Politeka повідомляла, що Репяхова не змовчала після нападок колишньої дружини Павлика:"звели Пашу в могилу".