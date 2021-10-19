У мережі триває конфлікт між молодою дружиною Віктора Павлика Катею Репяховою і його колишньою дружиною Ларисою.

Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився на 27-річній дівчині у 2020-му році. Нещодавно у них народився син - Михайло. До цього Віктор Павлік був одружений на Ларисі Созаєвій, з якою у них був син Паша. Однак хлопець помер від хвороби у 2020-му році

Так, на цей раз Катя Репяхова опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як повідомлялося раніше, в мережі розгорівся конфлікт між Віктором Павликом його молодою дружиною Катею Репяховою і колишньою його дружиною Ларисою.

"Лариса на Facebook прокоментувала мій ефір. І заява про те, що ми завели Пашу в могилу, це, звичайно, гучна заява.

Враховуючи, що Віктор Франкович повністю займався лікуванням від А до Я Паші. Він не посоромився на всю Україну і попросив грошей, хоча їх насправді не було. І він їх попросив, хоча інші сім'ї продають квартири, але цього не сталося.

Це все обійшло Ларису і при цьому всьому "ми звели Пашу в могилу" і ще вона не дозволить, щоб її ображали. Мені просто дуже цікаво, де і в який момент я образила Ларису", - розповіла Катя Репяхова.

Нагадаємо, у 2018 - му році стало відомо, що синові артиста Павла поставили діагноз-саркома. Він пройшов 18 курсів хіміотерапії, і через час заявив, що лікування безглуздо і він не буде продовжувати. Його не стало в серпні 2020-го року.

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