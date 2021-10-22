Молодая жена украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова решила активно заняться спортом, чтобы привести свою фигуру в норму после беременности и родов.

Как сообщает Politeka.net, недавно у Павлика и Репяховой родился сын Миша. Девушка погрузилась в материнство и только сейчас решила заняться собой. Репяхова показала, как во время отдыха в Турции выходила на пробежку. Также она призналась, что чувствовала себя не очень комфортно в купальнике.

«Завтра бегу на первую свою тренировку и берусь полноценно восстанавливаться после родов. Надеюсь добегу. Мне ещё в 2022 году нужно влезть в свадебные платья, которые купила в 2020. Когда были в Турции, впервые в жизни, я комплексовала в раздельном купальнике. Пришло время все исправлять», - поделилась с поклонниками Репяхова.

В комментариях молодую маму поддержали добрыми словами.

«У вас все получится, главное не сдаваться», «Вы хорошо выглядите!», «Какая молодец», «Супер», «Все мамочки через это проходили», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Репяхова резко отреагировала на слухи о разрушенном браке Павлика с Созаевой: «Никакой жены там не было».

Ранее Politeka писала, что Репяхова показала переписку Виктора Павлика с экс-женой: "Ей нужна помощь".

A еще Politeka сообщала, что Репяхова не смолчала после нападок бывшей жены Павлика: "Свели Пашу в могилу".