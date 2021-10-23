Дівчина розповіла про свої погляди на життя

Молода дружина українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова після публічних конфліктів з його колишньою дружиною заговорила про свої принципи.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram дівчина опублікувала атмосферне фото, зроблене біля моря.

"Все своє усвідомлене життя я вважаю, що джерело радості завжди знаходиться в нас самих і щастя кожного з нас теж знаходиться всередині нас. Ми - його джерела, а не зовнішні події і люди. Скажу вам, так набагато простіше жити - творити, не чекаючи нічого натомість. Згодні?",- розповіла про свої погляди на життя Репяхова.

У коментарях дівчині залишили масу слів підтримки. Також шанувальники поділилися своєю думкою з цього приводу.

"Однозначно, ми самі будуємо своє життя, і від нас залежить, яке воно буде", "Красуня", "Саме так, навіть найжахливішу ситуацію можна сприймати по-різному", "Катюша, дуже любимо Вашу сім'ю. Ви кращі", - пишуть користувачі Мережі.

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Як повідомляла Politeka, Катерина Репяхова поскаржилася на фігуру після пологів: "я комплексувала".

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