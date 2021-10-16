Четверта дружина відомого українського співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова влаштувала фотосесію із маленьким сином Михайлом, якому виповнилося 4 місяці.
Як пише Politeka.net, 27-річна концертна директорка Віктора Павліка Катерина Реп’яхова вийшла заміж за співака у 2020 році. Для молодої Реп’яхової це перший шлюб, а от 55-річний Павлік під вінець пішов вчетверте. Попри велику різницю у віці (Катерина майже на 29 років молодша) пара не тільки одружилася, а й народила сина Михайла, якому 15 жовтня виповнилося 4 місяці.
У своєму Instagram Реп’яхова часто публікує світлини із маленьким сином. Із нагоди мініювілею четверта дружина Павліка влаштувала фотосесію з Михайликом та написала довгий пост.
"Мишко дорослішає з кожним днем. У нього більш усвідомлений погляд, нова міміка і емоції. Він видає цікаві звуки, іноді навіть співає 😍
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Любимо нашого Мишка більше за життя❤️", - написала Реп’яхова.
Шанувальники оцінили публікацію та написали коментарі.
"Такі гарні😍", " Фото шикарне😍🔥🔥🔥", " Вітаю вас😍", " Ідеальні ❤️", " Найщиріші вітання 🤩🤩🥰", " Фото🔥🔥🔥", " Класні фотки! 🔥 Катюша, він такий богатир !!) 😍", - написали в мережі.
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