Четверта дружина відомого українського співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова влаштувала фотосесію із маленьким сином Михайлом, якому виповнилося 4 місяці.

Як пише Politeka.net, 27-річна концертна директорка Віктора Павліка Катерина Реп’яхова вийшла заміж за співака у 2020 році. Для молодої Реп’яхової це перший шлюб, а от 55-річний Павлік під вінець пішов вчетверте. Попри велику різницю у віці (Катерина майже на 29 років молодша) пара не тільки одружилася, а й народила сина Михайла, якому 15 жовтня виповнилося 4 місяці.

У своєму Instagram Реп’яхова часто публікує світлини із маленьким сином. Із нагоди мініювілею четверта дружина Павліка влаштувала фотосесію з Михайликом та написала довгий пост.

"Мишко дорослішає з кожним днем. У нього більш усвідомлений погляд, нова міміка і емоції. Він видає цікаві звуки, іноді навіть співає 😍

Ще з новенького - руки в роті. Невролог сказала, що це норма, скоро і ніжки підуть в хід)

Любимо нашого Мишка більше за життя❤️", - написала Реп’яхова.

Шанувальники оцінили публікацію та написали коментарі.

"Такі гарні😍", " Фото шикарне😍🔥🔥🔥", " Вітаю вас😍", " Ідеальні ❤️", " Найщиріші вітання 🤩🤩🥰", " Фото🔥🔥🔥", " Класні фотки! 🔥 Катюша, він такий богатир !!) 😍", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що молода дружина Павлика в короткому топі вразила фігурою після пологів: "Залишається насолоджуватися...".

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика вразила розкішним відпочинком за кордоном: "Я хочу сюди повернутися...".

A ще Politeka повідомляла, що молода дружина Павліка похвалилася, де провела час з чоловіком і сином: "Максимально по-європейськи".