Девушка рассказала о своих взглядах на жизнь

Молодая жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова после публичных конфликтов с его бывшей супругой заговорила о своих принципах.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм девушка опубликовала атмосферное фото, сделанное возле моря.

«Всю свою осознанную жизнь я считаю, что источник радости всегда находится в нас самих и счастье каждого из нас тоже находится внутри нас. Мы - его источники, а не внешние события и люди. Скажу вам, так намного проще жить - созидать, не ожидая ничего взамен. Согласны?», - рассказала о своих взглядах на жизнь Репяхова.

В комментариях девушке оставили массу слов поддержки. Также поклонники поделились своим мнением на этот счет.

«Однозначно, мы сами строим свою жизнь, и от нас зависит, какая она будет», «Красотка», «Именно так, даже самую ужасную ситуацию можно воспринимать по-разному», «Катюша, очень любим Вашу семью. Вы лучшие», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Екатерина Репяхова с сыном на руках удивила признанием: "Невролог сказала, что...".

Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова пожаловалась на фигуру после родов: «Я комплексовала».

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