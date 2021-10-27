Звезда "Квартал 95", украинский актер Юрий Ткач показал, как проводит время со своей семьей – снимком он поделился на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, 37-летний известный юморист и один из ведущих актеров студии "Квартал 95" Юрий Ткач уже много лет живет в счастливом браке с женой Викторией. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Лизу, которая в этом году пошла в первый класс одной из частных школ Киева.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Юрий Ткач показал фото семейного досуга. Артист с родными покатался на квадроциклах.

«Футболки на куртки придают особый шарм», - подписал фото Ткач.

Фолловеры артистка оценили его семейное фотот и отдых.

«Ну и команда! Супер. Молодцы», «Молодцы. Лучший отдых – это семейный», «#крошкаlizi😘 такая красивая как и ты Юрчик», «Красавцы», «Настоящая семья», - пишут в комментариях.

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