Звезда студии «Квартал 95», актер и шоумен Юрий Ткач похвастался кадрами очередного своего яркого перевоплощения – кадры появились на его странице в Инстаграм
Как пишет Politeka.net, известный комик периодически радует публику своими яркими ролями, примеряя самые разнообразные образы. В этот раз он решил изобразить украинского певца, мужа Нади Дорофеевой Владимира Дантеса. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
Юрий Ткач предстал в наряде, который максимально напоминал стиль Дантеса, на его руках даже появились «татуировки». Также актер для выступления надел парик.
«Дантесом быть тяжело», - подписал ролик Ткач.
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Отметим, сам Дантес, который наблюдал за пародией не смог сдержать смеха.
«Это Дантес с параллельного мира», - отреагировали на увиденное пользователи Сети.
Напомним, ранее в шоу пародий "Липсинк баттл" Юрий Ткач перевоплощался в известного южнокорейского рэпера PSY.
Напомним, Ткач из «Квартал 95» сбежал из Украины на день и пожаловался на «проблему»: «Ну как так можно!»
Как сообщала Politeka, жена Юрия Ткача из "Квартал 95" нарядила крошку-дочь в костюм банана.
Также Politeka писала, что дочь Ткача из "Квартал 95" Лиза после школы вогнала родителей в ступор.