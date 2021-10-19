Вот это да!

Звезда студии «Квартал 95», актер и шоумен Юрий Ткач похвастался кадрами очередного своего яркого перевоплощения – кадры появились на его странице в Инстаграм

Как пишет Politeka.net, известный комик периодически радует публику своими яркими ролями, примеряя самые разнообразные образы. В этот раз он решил изобразить украинского певца, мужа Нади Дорофеевой Владимира Дантеса. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Юрий Ткач предстал в наряде, который максимально напоминал стиль Дантеса, на его руках даже появились «татуировки». Также актер для выступления надел парик.

«Дантесом быть тяжело», - подписал ролик Ткач.

Отметим, сам Дантес, который наблюдал за пародией не смог сдержать смеха.

«Это Дантес с параллельного мира», - отреагировали на увиденное пользователи Сети.

Напомним, ранее в шоу пародий "Липсинк баттл" Юрий Ткач перевоплощался в известного южнокорейского рэпера PSY.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» сбежал из Украины на день и пожаловался на «проблему»: «Ну как так можно!»

Как сообщала Politeka, жена Юрия Ткача из "Квартал 95" нарядила крошку-дочь в костюм банана.

Также Politeka писала, что дочь Ткача из "Квартал 95" Лиза после школы вогнала родителей в ступор.