Жена известного комика из "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория показала забавное фото с подросшей дочкой Лизой в желтом костюме банана.

Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского актера и шоумена Юрия Ткача, который работает в студии "Квартал 95", Виктория показала в сети забавное фото их совместной дочки Лизы. На фотографии крошка запечатлена в интересной локации и забавном костюме банана.

Малышка Лиза стоит в воинственной позе – она скрестила руки, как каратист и широко расставила ноги в белоснежных кроссовках. Из-за костюма видно только маленькое личико юной красотки.

В подписи к публикации Виктория Ткач написала: "Тренды. Ох, уж эти тренды. Мне конечно нравится всё новое, мне нравится познавать новый мир трендов, который создает молодежь (господи, не думала, что напишу эту фразу в 30 лет). Это некое прикосновение к чему-то новому, к их ощущению мира! Иногда они пугающие и абсолютно вне моего понимания, как бы я не старалась. Но они же принимают нас, с нашим ощущением жизни?! Поэтому пытаюсь со всех сил. Но пока не готова публиковать наши совместные видео с TikTok".

Напомним, Дочь Ткача из "Квартал 95" Лиза после школы вогнала родителей в ступор: "Он пьян".

Как сообщала Politeka, Ткач и Кравец из "Квартал 95" позабавили развлечениями в гримерке, кадры: "Чебурашка мутирует".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" показал себя "на одной волне" с дочкой: "Двое из ларца".