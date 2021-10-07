Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач впечатлил сходством со своей дочкой Лизой на новом совместном фото, которое комик опубликовал на своей странице в Инстаграм.
Об этом пишет Politeka.net.
Сейчас Ткач является одним из ведущих актеров «Вечернего квартала». Зрители также знают его благодаря роли Юрчика в ситкоме «Однажды под Полтавой». Кроме того, Ткач участвовал в шоу «Танці з зірками», был судьей «Лиги смеха» и членом жюри «Розсміши комика. Дети».
Впрочем, артист развлекает людей не только на сцене: в своем Инстаграм он часто делится забавными кадрами. Не редко на них появляются жена Юрия, Виктория, и их маленькая дочь Лиза.
На этот раз Ткач опубликовал совместное фото с девочкой. На снимке они позировали, показывая большие пальцы и широко раскрыв рты. Папа с дочкой выглядели очень похожими друг на друга.
72-летняя Пугачева засветилась на публике с Орбакайте, удивив внешностью: «Ну, шикарные же девочки»
Возмущенная Матвиенко поставила на место "друга" Тины Кароль на Співають всі: "Это неправда!"
Мишель Андраде из "Орла и решки" в коротком топе блеснула загорелыми изгибами: "Мне приятно"
Пономарев рассказал о неожиданном пополнении: «Влип очкарик»
Судьи "Мастер Шеф" Мартыновская и Ярославский объявили о событии, которое все ждали: "Наконец"
«Всегда на одной волне», - подписал фото Юрий.
Его поклонники тут же отреагировали на пост.
«Какая красивая девочка», «Один в один!», «Папулина копия», «Доця - копия папы», «Двое из ларца», «Прекрасное фото», «Красавчики», - пишут люди.
Напомним, дочь Ткача из "Квартал 95" с макияжем и прической вынуждена прогуливать школу.
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" удивил признанием после возвращения в «Танці з зірками».
Также Politeka писала, что звезда "Квартал 95" Ткач резко изменил внешность и показал кадры преображения.