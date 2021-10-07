Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач впечатлил сходством со своей дочкой Лизой на новом совместном фото, которое комик опубликовал на своей странице в Инстаграм.

Об этом пишет Politeka.net.

Сейчас Ткач является одним из ведущих актеров «Вечернего квартала». Зрители также знают его благодаря роли Юрчика в ситкоме «Однажды под Полтавой». Кроме того, Ткач участвовал в шоу «Танці з зірками», был судьей «Лиги смеха» и членом жюри «Розсміши комика. Дети».

Впрочем, артист развлекает людей не только на сцене: в своем Инстаграм он часто делится забавными кадрами. Не редко на них появляются жена Юрия, Виктория, и их маленькая дочь Лиза.

На этот раз Ткач опубликовал совместное фото с девочкой. На снимке они позировали, показывая большие пальцы и широко раскрыв рты. Папа с дочкой выглядели очень похожими друг на друга.

«Всегда на одной волне», - подписал фото Юрий.

Его поклонники тут же отреагировали на пост.

«Какая красивая девочка», «Один в один!», «Папулина копия», «Доця - копия папы», «Двое из ларца», «Прекрасное фото», «Красавчики», - пишут люди.

Напомним, дочь Ткача из "Квартал 95" с макияжем и прической вынуждена прогуливать школу.

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" удивил признанием после возвращения в «Танці з зірками».

Также Politeka писала, что звезда "Квартал 95" Ткач резко изменил внешность и показал кадры преображения.