Звезда студии «Квартал 95», актер и юморист Юрий Ткач показал, на что ему пришло пойти ради участия в шоу «Танці з зірками».
37-летний комик появился в новом эфире «Танців» в качестве ведущего звездного балкона.Новый выпуск был посвящен теме кино, поэтому все участники, ведущие и судьи появились в образах узнаваемых героев. Ткача превратили в супер-злодея по имени Грю из популярного детского мультфильма «Гадкий я», пишет Politeka.net.
Юрий Ткач в новых сторис решил показать, как происходило перевоплощение.
Сперва его тщательно побрили налысо.
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«Хотели еще брови сбрить, но решили оставить каре», - пошутил Юрий.
Главным элементом в создании образа стал специфический нос.
"Результат работы большой команды. Безгранично благодарен всем волшебникам, которые создали этот образ", - написал Ткач, который остался очень доволен результатом.
Напомним, звезда "Квартал 95" Ткач слил в Сеть кадры закулисья «Танців з зірками» и «Маскарада»: как и где снимают популярные шоу.
Как сообщала Politeka, жена Юрия Ткача из «Квартал 95» поразила признанием, заговорив о детях.
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