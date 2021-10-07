Юморист и актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач вместе с женой Викторией и дочерью Елизаветой приняли участие в программе "Твій день".

Как пишет Politeka.net, 37-летний Юрий Ткач является одним из ведущих актеров "Вечернего квартала", его знают благодаря роли Юрчика в ситкоме "Однажды под Полтавой". Также Ткач участвовал в шоу "Танці з зірками", был судьей "Лиги смеха" и членом жюри "Розміши комика. Дети".

В своем Instagram Ткач часто делится с поклонниками подробностями личной жизни, а также публикует фото и видео с женой и дочерью Лизой. На этот раз актер рассказал, что он с семьей будет участвовать в телепрограмме "Твій день".

Из-за того, что съемки "Твого дня" проходили в обед, маленькой Лизе, которая в этом году пошла в первый класс, пришлось пропустить три урока. Как видим, для эфира девочке сделали красивую прическу и даже нанесли легкий макияж.

"Ни стыда, ни совести. Да, Лиза? Школу надо прогуливать красиво", - пошутила Виктория Ткач.

Ранее Politeka писала, что Ткач огорошил появлением на шоу "Маскарад" с макияжем и в корсете: "Попросили одеться поскромнее...".

Напомним, что звезда "Квартал 95" Ткач резко изменил внешность и показал кадры преображения: "решили оставить каре".

A еще Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" Ткач радикально изменился, покорив Санину новой внешностью: "Чисто Шоу долгоносиков".