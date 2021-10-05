Зірка студії "Квартал 95", шоумен і актор Юрій Ткач поділився одкровенням після повернення в шоу "Танці з зірками"

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артиста в Instagram. Як відомо, 37-річний комік з'явився в новому ефірі «Танців» в якості ведучого зоряного балкона. Раніше Ткач і сам був одним з конкурсантів на танцювальному шоу, проте так і не дійшов до фіналу.

У новому пості Ткач поділився кадрами свого феєричного виступу в новому сезоні.

"Думав легкі прям на паркеті залишу.... ))) Як вам такий come back у @tanci1plus1?)))»,- зізнався Юрій.

Прокоментувала пост хореограф Ілона Гвоздьова, яка танцювала разом з ним.

"Не ти один так думав😂, мої ноги теж тряслися перед виступом, і так було завжди", - написала вона.

Танець дуже сподобався глядачам

"Танці, Юрчик, то твоє", "Супер! Краще за всіх попередніх в ефірі танців", "Супер, талантище", "Крутяк просто🔥 🔥 🔥", "ви станцювали круто", - пишуть в коментарях.

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