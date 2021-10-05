Звезда студии «Квартал 95», шоумен и актер Юрий Ткач поделился откровением после возвращения в шоу «Танці з зірками»
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в Инстаграм. Как известно, 37-летний комик появился в новом эфире «Танців» в качестве ведущего звездного балкона. Ранее Ткач и сам был одним из конкурсантов на танцевальном шоу, однако так и не дошел до финала.
В новом посте Ткач поделился кадрами своего феерического выступления в новом сезоне.
«Думал легкие прям на паркете оставлю…. ))) Как вам такой come back у @tanci1plus1?)))», - признался Юрий.
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
Горе в семье Гросу потрясло сына Чапкиса, Соломию Витвицкую и других звезд: "Царствие небесное, сил тебе дорогая …"
Ведущего шоу "Маска" Остапчука оскорбили на съемках, появились неожиданные кадры: "Хамло"
Трагически закончилась жизнь известного актера-красавца: «Судьба так жестоко обошлась с ним»
Ксения Мишина показала с кем живет после разрыва с Эллертом: "Я люблю тебя"
Прокомментировала пост хореограф Илона Гвоздева, которая танцевала вместе с ним.
«Не ты один так думал😂, мои ноги тоже тряслись перед выступлением, и так было всегда», - написала она.
Танец очень понравился зрителям
«Танцы, Юрчик, то твое», «Супер! Лучше всех предыдущих в эфире танцев», «Супер, талантище», «Крутяк просто🔥🔥🔥», «Вы станцевали круто», - пишут в комментариях.
Напомним, Ткач слил в Сеть кадры закулисья «Танців з зірками» и «Маскарада»: как и где снимают популярные шоу.
Как сообщала Politeka, Ткач резко изменил внешность и показал кадры преображения: "Решили оставить каре"
Также Politeka писала, что Ткач ошеломил появлением на шоу "Маскарад" с макияжем и в корсете: "Попросили одеться скромнее..."