Звезда студии «Квартал 95», шоумен и актер Юрий Ткач поделился откровением после возвращения в шоу «Танці з зірками»

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в Инстаграм. Как известно, 37-летний комик появился в новом эфире «Танців» в качестве ведущего звездного балкона. Ранее Ткач и сам был одним из конкурсантов на танцевальном шоу, однако так и не дошел до финала.

В новом посте Ткач поделился кадрами своего феерического выступления в новом сезоне.

«Думал легкие прям на паркете оставлю…. ))) Как вам такой come back у @tanci1plus1?)))», - признался Юрий.

Прокомментировала пост хореограф Илона Гвоздева, которая танцевала вместе с ним.

«Не ты один так думал😂, мои ноги тоже тряслись перед выступлением, и так было всегда», - написала она.

Танец очень понравился зрителям

«Танцы, Юрчик, то твое», «Супер! Лучше всех предыдущих в эфире танцев», «Супер, талантище», «Крутяк просто🔥🔥🔥», «Вы станцевали круто», - пишут в комментариях.

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