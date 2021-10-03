Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач вразив українців вдалим перетворенням у відомого героя для шоу "Танці з зірками"

Як відомо, 37-річний комік з'явився в новому ефірі "Танців" в якості ведучого зоряного балкона. Кілька сезонів тому Ткач і сам був одним з конкурсантів на танцювальному шоу, проте так і не дійшов до фіналу.

Як пише Politeka.net, цей випуск "Танців" присвячений кіно, а значить учасники, ведучі та судді з'явилися на екрані в образах впізнаваних героїв. Ткач не став винятком. Для шоу його перетворили на супер-лиходія на ім'я Грю з популярного дитячого мультфільму «Бридкий я».

Варто відзначити, що для цього перевтілення зовнішність артиста не довелося кардинально міняти, адже у нього і так багато спільного з персонажем. Стилістам було достатньо спорудити коміку характерний ніс» гачком", підібрати відповідний одяг і завершити образ макіяжем.

У своєму Інстаграм Ткач поділився фото результату.

"Танці не попускають", - підписав кадр гуморист.

Образ Юрія вразив Юлію Саніну з групи The Hardkiss.

"Який крутий!",- написала вона.

Шанувальники Ткача також відреагували на його пост.

"Господи, я подумала що це фото з мультика, а потім придивилася", " Мій улюблений Дрю!!!", "Як ви схожі", "відмінний образ", "такий милашка, чисто шоу довгоносиків", "Гример попрацював відмінно, БРАВО!",- пишуть люди.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" Ткач злив кадри закулісся "Танців з зірками" і "Маскараду".

Як повідомляла Politeka, дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" вразила зізнанням, заговоривши про дітей.

Також Politeka писала, що зірка "Квартал 95" Ткач повертається на "Танці з зірками" в новому ампула.