Зірка студії "Квартал 95", актор і гуморист Юрій Ткач показав, на що йому прийшло піти заради участі в шоу «Танці з зірками».
37-річний комік з'явився в новому ефірі «Танців» в якості ведучого зоряного балкона. Новий випуск був присвячений темі кіно, тому всі учасники, ведучі та судді з'явилися в образах відомих героїв. Ткача перетворили на супер-лиходія на ім'я Грю з популярного дитячого мультфільму "Бридкий я", пише Politeka.net.
Юрій Ткач у нових сторіс вирішив показати, як відбувалося перевтілення.
Спершу його ретельно поголили налисо.
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"Хотіли ще брови збрити, але вирішили залишити каре», - пожартував Юрій.
Головним елементом у створенні образу став специфічний ніс.
"Результат роботи великої команди. Безмежно вдячний всім чарівникам, які створили цей образ», - написав Ткач, який залишився дуже задоволений результатом.
Нагадаємо, зірка "Квартал 95" Ткач злив кадри закулісся "Танців з зірками" і "Маскараду".
Як повідомляла Politeka, дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" вразила зізнанням, заговоривши про дітей.
Також Politeka писала, що Ткач підкорив Саніну новою зовнішністю: "Чисто Шоу довгоносиків"