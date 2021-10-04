Зірка студії "Квартал 95", актор і гуморист Юрій Ткач показав, на що йому прийшло піти заради участі в шоу «Танці з зірками».

37-річний комік з'явився в новому ефірі «Танців» в якості ведучого зоряного балкона. Новий випуск був присвячений темі кіно, тому всі учасники, ведучі та судді з'явилися в образах відомих героїв. Ткача перетворили на супер-лиходія на ім'я Грю з популярного дитячого мультфільму "Бридкий я", пише Politeka.net.

Юрій Ткач у нових сторіс вирішив показати, як відбувалося перевтілення.

Спершу його ретельно поголили налисо.

"Хотіли ще брови збрити, але вирішили залишити каре», - пожартував Юрій.

Головним елементом у створенні образу став специфічний ніс.

"Результат роботи великої команди. Безмежно вдячний всім чарівникам, які створили цей образ», - написав Ткач, який залишився дуже задоволений результатом.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" Ткач злив кадри закулісся "Танців з зірками" і "Маскараду".

Як повідомляла Politeka, дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" вразила зізнанням, заговоривши про дітей.

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