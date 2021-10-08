Звезды студии «Квартал 95» Юрий Ткач и Елена Кравец в очередной раз показали, что умеют шутить и веселиться не только на сцене, но и в гримерке перед концертом.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Ткача появилось забавное видео, на котором Елена Кравец решила подшутить над ним, сделав ему уши из своих рук. Звездная парочка смеялась, пока на фоне другие «кварталовцы» обсуждали предстоящее выступление. Стоит отметить, что на видео Кравец позировала с обновленной короткой стрижкой.

«Лена и Чебурашка», - подписал видео актер.

В комментариях ему традиционно оставили массу приятных слов. Многие украинцы решили, что Ткач на этом видео больше похож на Лунтика, чем на Чебурашку.

«Чебурашка с кольцом на правом ушке», «Супер», «Чебурашка мутирует», «Умеете веселиться», «Лунная пчела», «Вы забавные», «Юра, вы умеете поднять настроение», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ткач ошеломил признанием после возвращения в танцевальное шоу: «Думал легкие на паркете оставлю».

Как сообщала Politeka, Ткач показал, как бывает "на одной волне" с дочкой: "Двое из ларца".

Также Politeka писала, что маленькая дочь Ткача с макияжем и прической вынуждена прогуливать школу: "Ни стыда, ни совести".