Гуморист та актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач разом із дружиною Вікторією та дочкою Єлизаветою взяли участь у програмі "Твій день".

Як пише Politeka.net, 37-річний Юрій Ткач є одним із провідних акторів "Вечірнього кварталу", його знають завдяки ролі Юрчика у ситкомі "Одного разу під Полтавою". Також Ткач брав участь у шоу "Танці з зірками", був суддею "Ліги сміху" та членом журі "Розміши коміка. Діти".

У своєму Instagram Ткач часто ділиться із шанувальниками подробицями особистого життя, а також публікує фото та відео із дружиною та дочкою Лізою. Цього разу актор розповів, що він із сім’єю братиме участь у телепрограмі "Твій день".

Через те, що зйомки "Твого дня" проходили в обід, маленькій Лізі, яка цього року пішла у перший клас, довелося пропустити три уроки. Як бачимо, для ефіру дівчинці зробили красиву зачіску та навіть нанесли легкий макіяж.

"Ні сорому, ні совісті. Да, Ліза? Школу треба прогулювати красиво", - пожартувала Вікторія Ткач.

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