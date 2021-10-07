Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач вразив схожістю зі своєю донькою Лізою на новому спільному фото, яке комік опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Про це пише Politeka.net.

Зараз Ткач є одним з провідних акторів «Вечірнього Кварталу». Глядачі також знають його завдяки ролі Юрчика в ситкомі «одного разу під Полтавою». Крім того, Ткач брав участь у шоу «Танці з зірками», був суддею «Ліги сміху» і членом журі «Розсміши коміка. Діти».

Втім, артист розважає людей не тільки на сцені: у своєму Instagram він часто ділиться кумедними кадрами. Не рідко на них з'являються дружина Юрія, Вікторія, і їх маленька дочка Ліза.

Цього разу Ткач опублікував спільне фото з дівчинкою. На знімку вони позували, показуючи великі пальці і широко розкривши роти. Тато з донькою виглядали дуже схожими один на одного.

"Завжди на одній хвилі", - підписав фото Юрій.

Його шанувальники тут же відреагували на пост.

"Яка гарна дівчинка", "Один в один!", "Папуліна копія", "Доця - копія тата", "Двоє зі скриньки", "прекрасне фото", "красунчики", - пишуть люди.

Нагадаємо, дочка Ткача з "Квартал 95" з макіяжем і зачіскою змушена прогулювати школу.

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" здивував визнанням після повернення в "Танці з зірками".

Також Politeka писала, що зірка "Квартал 95" Ткач різко змінив зовнішність і показав кадри перетворення.