Дочь популярного юмориста и актера из "Квартал 95" Юрия Ткача 6-летняя Елизавета насмешила родителей рисунком ежа и объяснила, почему он такой странный.

Как пишет Politeka.net, 37-летний известный юморист и один из ведущих актеров студии "Квартал 95" Юрий Ткач уже много лет живет в счастливом браке с женой Викторией. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Лизу, которая в этом году пошла в первый класс одной из частных школ Киева. Вместе с маленькой Лизой в один класс ходит дочь другого "кварталовца" Евгения Кошевого – Сарафима.

В своем Instagram Ткач часто рассказывает об успехах дочери в школе. На этот раз актер показал детский рисунок ежа, который очень насмешил его с женой.

Юрий и Виктория пока ишли со школы с дочерью с улыбкой размышляли, почему нарисованный Лизой ежик так странно выглядит, однако девочка быстро объяснила родителям свою задумку.

"Он пьян", - объяснила свой рисунок Лиза Ткач и очень повеселила родителей.

Ткач был шокирован.

Ранее Politeka писала, что Ткач и Кравец из "Квартал 95" порадовали развлечениями в гримерке, кадры: "Чебурашка мутирует".

Напомним, что Ткач из "Квартал 95" показал себя "на одной волне" с дочкой: "Двое из ларца".

A еще Politeka сообщала, что дочь Ткача из "Квартал 95" с макияжем и прической вынуждена прогуливать школу: "Ни стыда, ни совести".