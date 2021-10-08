Зірки студії "Квартал 95" Юрій Ткач і Олена Кравець в черговий раз показали, що вміють жартувати і веселитися не тільки на сцені, але і в гримерці перед концертом.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Ткача з'явилося кумедне відео, на якому Олена Кравець вирішила пожартувати над ним, зробивши йому вуха зі своїх рук. Зіркова парочка сміялася, поки на тлі інші "кварталівці" обговорювали майбутній виступ. Варто відзначити, що на відео Кравець позувала з оновленою короткою стрижкою.

"Олена і Чебурашка", - підписав відео актор.

У коментарях йому традиційно залишили масу приємних слів. Багато українців вирішили, що Ткач на цьому відео більше схожий на Лунтика, ніж на Чебурашку.

"Чебурашка з кільцем на правому вушку", «Супер», «Чебурашка мутує», «вмієте веселитися», «Місячна бджола», «ви забавні», «Юра, ви вмієте підняти настрій», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ткач приголомшив визнанням після повернення в танцювальне шоу: "Думав легкі на паркеті залишу".

Як повідомляла Politeka, Ткач показав, як буває "на одній хвилі" з донькою:"Двоє зі скриньки".

Також Politeka писала, що маленька дочка Ткача з макіяжем і зачіскою змушена прогулювати школу: "ні сорому, ні совісті".