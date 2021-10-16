Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал в своем Инстаграм, как веселится на турецком курорте, куда прилетел из Украины всего на один день.

Как пишет Politeka.net, известный комик поделился новыми кадрами в Сториз.

Ткач рассказал, что прилетел в турецкую Анталию на один день. Судя по всему, компанию ему составили коллеги. Знакомые организовали им шикарную встречу, отправив к аэропорту лимузин.

Впрочем, не все прошло так гладко: Ткач «пожаловался» на неправильный прогноз погоды, который сбил его с толку.

«Ну как так можно! Приехали на сутку буквально! Писали, что сегодня будет дождь. Судя по всему, якобы скоро будет дождь, да», - говорит на видео юморист.

При этом на кадрах можно увидеть, что над ним ярко светит солнце, а на голубом небе – ни одной тучки.

На следующих видео Ткач уже оказался на пляже.

«Все, хватит ля-лякать, надо действовать! Ой, хорошо….Прям очень холодно, скоро будет дождь», - пошутил артист, окунаясь в воду.

При этом на курорте было +25…+24 градуса.

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