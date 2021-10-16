Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал в своем Инстаграм, как веселится на турецком курорте, куда прилетел из Украины всего на один день.
Как пишет Politeka.net, известный комик поделился новыми кадрами в Сториз.
Ткач рассказал, что прилетел в турецкую Анталию на один день. Судя по всему, компанию ему составили коллеги. Знакомые организовали им шикарную встречу, отправив к аэропорту лимузин.
Впрочем, не все прошло так гладко: Ткач «пожаловался» на неправильный прогноз погоды, который сбил его с толку.
«Ну как так можно! Приехали на сутку буквально! Писали, что сегодня будет дождь. Судя по всему, якобы скоро будет дождь, да», - говорит на видео юморист.
Пугачева с Орбакайте отожгли на вечеринке у Баскова, Галкин все снял на камеру: «Алла не меняется!»
Оборвалась жизнь эпатажной киевской модели и светской львицы, детали трагедии: "Её не забыть"
Ушел из жизни знаменитый советский актер, коллеги не находят себе места: "С глубоким прискорбием..."
Солистка KAZKA Зарицкая застала Дикусара и Харлан врасплох на диване: "Как называется эта поза?"
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
При этом на кадрах можно увидеть, что над ним ярко светит солнце, а на голубом небе – ни одной тучки.
На следующих видео Ткач уже оказался на пляже.
«Все, хватит ля-лякать, надо действовать! Ой, хорошо….Прям очень холодно, скоро будет дождь», - пошутил артист, окунаясь в воду.
При этом на курорте было +25…+24 градуса.
Напомним, язвительная Мотанка на шоу "Маскарад" заставила краснеть Ткача, Дантеса и Билык.
Как сообщала Politeka, жена Юрия Ткача из "Квартал 95" нарядила крошку-дочь в костюм банана.
Также Politeka писала, что дочь Ткача из "Квартал 95" Лиза после школы вогнала родителей в ступор.