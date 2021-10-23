Маленькая дочка актера, звезды «Квартал 95» Юрия Ткача Лиза произвела фурор в сети своими непревзойденными танцами: мама все записала на камеру.
Как сообщает Politeka.net, маленькая дочка Ткача уже является звездой сети, несмотря на свой юный возраст. Она и ее мама Виктория очень часто сопровождают отца на съемках, поэтому Лиза часто стает героиней разных сюжетов. Например, недавно она купила костюм Инопланетянина из шоу «Маска», в котором участвовал ее звездный отец.
На свежем видео, которое опубликовала в сети Виктория Ткач, Лиза зажигательно танцевала на улице. Девочка была одета в красную курточку и шапку. Судя по всему, малышка грелась при помощи танцев.
«Победный танец». Впереди неделя каникул», - подписала видео Виктория.
Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."
Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."
Андре Тан решил не скрывать, что думает о гардеробе известного ведущего: "Вечно как бомж"
Накрашенная Лопес в компании Ким Кардашьян доказала, что выглядит не хуже: "Как девушки-соперницы"
Полиция прервала выступление Кухар, судья "Танців з зірками" не сдержала эмоций: "Впервые в моей практике..."
В комментариях юной звезде оставили массу приятных слов.
«Как ее мама прям», «Папина дочка», «Лиза зажигалка», «Вся в папу», «Обожаю эту девочку», «Энерджайзер», «Какая же она милая», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ткач заинтриговал украинцев одним фото: "У персонажа что-то с...".
Как сообщала Politeka, Ткач решился на "дополнительные волосы": "Надеюсь, это смывается...".
Также Politeka писала, что Юрий Ткач удивил перевоплощением: «А во лбу звезда горит».