Маленькая дочка актера, звезды «Квартал 95» Юрия Ткача Лиза произвела фурор в сети своими непревзойденными танцами: мама все записала на камеру.

Как сообщает Politeka.net, маленькая дочка Ткача уже является звездой сети, несмотря на свой юный возраст. Она и ее мама Виктория очень часто сопровождают отца на съемках, поэтому Лиза часто стает героиней разных сюжетов. Например, недавно она купила костюм Инопланетянина из шоу «Маска», в котором участвовал ее звездный отец.

На свежем видео, которое опубликовала в сети Виктория Ткач, Лиза зажигательно танцевала на улице. Девочка была одета в красную курточку и шапку. Судя по всему, малышка грелась при помощи танцев.

«Победный танец». Впереди неделя каникул», - подписала видео Виктория.

В комментариях юной звезде оставили массу приятных слов.

«Как ее мама прям», «Папина дочка», «Лиза зажигалка», «Вся в папу», «Обожаю эту девочку», «Энерджайзер», «Какая же она милая», - пишут пользователи сети.

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