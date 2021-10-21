Зірка студії "Квартал 95", актор Юрій Ткач показав, як над його зовнішність попрацювала маленька дочка-фото викликало фурор в мережі
Як пише Politeka.net, новий пост коміка в Instagram повеселив користувачів соцмережі.
Відомо, що Юрій Ткач разом з дружиною Вікторією ростять доньку Лізу.
"Face art від #крошкаlizi😘))) як вам?)))»,- підписав артист знімок.
Ткач зображений на фото з розмальованим обличчям.
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"Милашка", "просто вау", "Юра не сумуй. Тобі йде", "Ну, скажу вам, у вашої дочки талант", "Красунчик", "Краса", "Супер", "Доча молодець", "вогонь", "Дочка природжений художник", "в картинну галерею, терміново", "а в лобі зірка горить", "краса, страшна сила", - пишуть в коментарях.
Також в сторіс Ткач показав процес створення цієї "краси".
Схоже, в захваті від того, що відбувається він не був, на відміну від дівчинки.
Змити розфарбування непросто.
Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" здивував несподіваним перевтіленням.
Як повідомляла Politeka, дочка Ткача з "Квартал 95 «вразила вчинком, отримавши костюм інопланетянина з»маскараду".
Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95 «втік з України на день і поскаржився на»проблему".