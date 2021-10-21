Зірка студії "Квартал 95", актор Юрій Ткач показав, як над його зовнішність попрацювала маленька дочка-фото викликало фурор в мережі

Як пише Politeka.net, новий пост коміка в Instagram повеселив користувачів соцмережі.

Відомо, що Юрій Ткач разом з дружиною Вікторією ростять доньку Лізу.

"Face art від #крошкаlizi😘))) як вам?)))»,- підписав артист знімок.

Ткач зображений на фото з розмальованим обличчям.

"Милашка", "просто вау", "Юра не сумуй. Тобі йде", "Ну, скажу вам, у вашої дочки талант", "Красунчик", "Краса", "Супер", "Доча молодець", "вогонь", "Дочка природжений художник", "в картинну галерею, терміново", "а в лобі зірка горить", "краса, страшна сила", - пишуть в коментарях.

Також в сторіс Ткач показав процес створення цієї "краси".

Схоже, в захваті від того, що відбувається він не був, на відміну від дівчинки.

Змити розфарбування непросто.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" здивував несподіваним перевтіленням.

Як повідомляла Politeka, дочка Ткача з "Квартал 95 «вразила вчинком, отримавши костюм інопланетянина з»маскараду".

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95 «втік з України на день і поскаржився на»проблему".