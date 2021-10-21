Звезда студии «Квартал 95», актер Юрий Ткач показал, как над его внешность поработала маленькая дочка – фото вызвало фурор в Сети

Как пишет Politeka.net, новый пост комика в Инстаграм повеселил пользователей соцсети.

Известно, что Юрий Ткач вместе с супругой Викторией растят дочку Лизу.

«Face art от #крошкаlizi😘))) Как вам?)))», - подписал артист снимок.

Ткач запечатлен на фото с разрисованным лицом.

«Милашка», «Просто вау», «Юра не грусти. Тебе идет», «Ну, скажу вам, у вашей дочки талант», «Красавчик», «Красота», «Супер», «Доча молодец», «Огонь», «Дочка прирожденный художник», «В картинную галерею, срочно», «А во лбу звезда горит», «Красота, страшная сила», - пишут в комментариях.

Также в Сторис Ткач показал процесс создания этой "красоты".

Похоже, в восторге от происходящего он не был, в отличие от девочки.

Смыть раскрас оказалось непросто.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» удивил неожиданным перевоплощением.

Как сообщала Politeka, дочь Ткача из «Квартал 95» поразила поступком, получив костюм Инопланетянина из «Маскарада».

Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» сбежал из Украины на день и пожаловался на «проблему».