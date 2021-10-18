Украинский актер, звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач помог своей любимой дочке стать счастливой обладательницей уникального костюма из шоу «Маскарад», в котором он является звездным охотником.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм проекта появилось видео, в котором рассказывалось о том, что дочь Ткача Лиза купила костюм Инопланетянина.

«Инопланетянин поехал домой к семье Ткачей. Во время благотворительного аукциона от шоу «Маскарад» на «Кураж» был продан костюм загадочного Инопланетянина! Его купила дочь Юрия Ткача @yuriy_tkach – Лиза», - подписали видео авторы аккаунта.

Как призналась девочка, Инопланетянин стал ее любимым героем в шоу, поэтому она потратила лично собранные деньги на покупку этого костюма.

Стоит отметить, что персонажа Инопланетянина все еще не разгадали на проекте. Зрители склоняются к мысли, что под маской прячется украинский актер, участник шоу «Танцы со звездами» Константин Войтенко.

Напомним, что Юрий Ткач сбежал из Украины, рассказав о своей «проблеме»: «Ну как так можно!».

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