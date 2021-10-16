У новому епізоді другого сезону шоу "Маскарад" українцям показали, хто зі знаменитостей переховувався в костюмах Бабайки і Мотанки, які з самого початку привертали до себе увагу.

Як пише Politeka.net, в суботу, 16 вересня в ефір вийшов новий випуск популярного шоу «Маскарад», в якому глядачам і двом командам артистів потрібно вгадувати, хто з відомих українців виступає в тому чи іншому костюмі.

Цього разу стало відомо, хто переховувався в образах пухнастого Бабайки і ошатної Мотанки.

Так, Бабайкою виявився співак Олег Фагот. Такий поворот здивував багатьох українців.

"Крутейший Олег", "Щоооо???", "Ну хлопчик який писав що це Потап ауууу", "вгадала", - писали люди в соцмережах.

А ось у костюмі Мотанки виступала ведуча "Сніданку з 1 + 1. Вихідний" Валентина Хамайко.

Люди також бурхливо відреагували на цю новину.

"Ого я в шоці", "та блін думала що Матвієнко Тоня могла бути", "трохи підозріло, ще жодного разу не помилилися, вгадували всіх", "у неї була фотка мотанки.Сьогодні щось було легко", - зазначали в коментарях.

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