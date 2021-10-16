Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав у своєму Instagram, як веселиться на турецькому курорті, куди прилетів з України всього на один день.

Як пише Politeka.net, відомий комік поділився новими кадрами в сторіз.

Ткач розповів, що прилетів до турецької Анталії на один день. Судячи з усього, компанію йому склали колеги. Знайомі організували їм шикарну зустріч, відправивши до аеропорту лімузин.

Втім, не все пройшло так гладко: Ткач «поскаржився» на неправильний прогноз погоди, який збив його з пантелику.

"Ну як так можна! Приїхали на сутку буквально! Писали, що сьогодні буде дощ. Судячи з усього, нібито скоро буде дощ, так", - говорить на відео гуморист.

При цьому на кадрах можна побачити, що над ним яскраво світить сонце, а на блакитному небі – жодної хмаринки.

На наступних відео Ткач вже опинився на пляжі.

"Все, вистачить ля-лякати, треба діяти! Ой, добре....Прям дуже холодно, скоро буде дощ", - пожартував артист, занурюючись у воду.

При цьому на курорті було + 25 ... +24 градуси.

Нагадаємо, уїдлива Мотанка на шоу "Маскарад" змусила червоніти Ткача, Дантеса і Білик.

Як повідомляла Politeka, дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" нарядила крихту-дочку в костюм банана.

Також Politeka писала, що дочка Ткача з "Квартал 95" Ліза після школи увігнала батьків у ступор.