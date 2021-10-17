"Клас, краще ніж жінка"

Загадковий герой на шоу "Маскарад" Нептун змусив зіркових мисливиць Машу Єфросиніну та Ірину Білик пуститися в танок, застрибнувши на пілон.

Так, на офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували свіже відео з новим персонажем Нептуном, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

В оточенні синєволосих русалок Нептун виконав пристрасний танець на пілоні, вразивши фізичною підготовкою. Артист, який ховається за цією маскою, продемонстрував елементи повітряної акробатики і змусив всіх телеглядачок завмерти перед екранами.

Під час виступу, Ірина Білик не стримала емоцій: "Боже, я ще не бачила такої краси", а Маша Єфросиніна почала підтанцьовувати під музику.

Користувачі гадають, хто може ховатися в костюмі Нептуна в шоу "Маскарад". Найчастіше в коментарях згадують хореографа з "Танців з зірками" Євгена Кота, також звучить ім'я його колегки Дмитра Дікусара.

"По-любому Кот"

"Діма Дікусар або Женя Кот"

"Є припущення, можливо, це Олексій Суровцев"

"Це може бути Девід, чоловік Альони Веном"

"Суровцев широкий в плечах, фігура зовсім не така. Дікусар з 6 років займався спортивною гімнастикою і спортивними танцями, потім почав займатися бальними. І за фігурою подібний - високий і неширокий в плечах"

"Ще не бачила чоловіка на пілоні! Ого😮 😮 😮 😮 😮 клас. Краще ніж жінка. Мені більше подобається😍"

"Макс Леонов? Він з Сантою під цю пісню танцював"

Нагадаємо, Мотанка і Бабайка розкрили свої обличчя на шоу "Маскарад", здивувавши українців: "трохи підозріло..."

Як повідомляла Politeka, "Джей Ло?": Білик заінтригувала новим образом для шоу "Маскарад", українці почали гадати

Також Politeka писала, що новий фантастичний герой шоу " Маскарад "перестав бути таємницею:" Персонаж, який багато років прикрашає..."