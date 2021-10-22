Відомий комік і актор "Квартал 95" Юрій Ткач показав себе з "додатковими" волоссям, які йому намалювала його дочка - Ліза.

Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в команді КВН "Дніпро", де він виступав з не менш відомим Ігорем Ласточкіним. Як відомо, зараз артист є актором відомого шоу "Вечірній квартал"

Так, цього разу комік опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він показує, як його дочка Ліза намалювала йому "додаткові" волосся на голові.

"Коротше, Ліза сказала: ТАТО, тобі потрібні додаткові волосся. Ліза, сподіваюся воно змивається? Ліза, я тебе дуже прошу, ти хочеш мені всю голову замалювати?", — запитав Юрій Ткач у своєї дочки.

"Однак щось пішло не так", — прокоментував комік.

"Я люблю свою дитину, обожнюю і ціную", — сказав Юрій Ткач.

Однак тільки "волоссям" справа не обійшлося, і дочка гумориста намалювала йому за допомогою фарби ще стрілки на очах.

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