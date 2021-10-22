Известный комик и актер "Квартал 95" Юрий Ткач показал себя с "дополнительными" волосами, которые ему нарисовала его дочь - Лиза.

Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в команде КВН "Днепр", где он выступал с не менее известным Игорем Ласточкиным. Как известно, сейчас артист является актером известного шоу "Вечерний квартал"

Так, на этот раз комик опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах он показывает, как его дочь Лиза нарисовала ему "дополнительные" волосы на голове.

"Короче, Лиза сказала: Папа, тебе нужны дополнительные волосы. Лиза, надеюсь оно смывается? Лиза, я тебя очень прошу, ты хочешь мне всю голову зарисовать?", — спросил Юрий Ткач у своей дочери.

"Однако что-то пошло не так", — прокомментировал комик.

"Я люблю своего ребенка, обожаю и ценю", — сказал Юрий Ткач.

Однако только "волосами" дело не обошлось, и дочка юмориста нарисовала ему с помощью краски еще стрелки на глазах.

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