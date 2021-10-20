Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач озадачил украинцев загадкой, связанной с его маленькой дочкой Лизой, поделившись новым фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, новый пост юмориста заставил его подписчиков поломать себе голову.

Как известно, Ткач любит веселить людей не только на сцене, но и на своей странице в соцсети. На этот раз актер опубликовал фото, на котором он позировал крупным планом.

На снимке Юрий изобразил свое «фирменное» выражение лица с приподнятой бровью и выпученным глазом. При этом в подписи комик рассказал, что в этом фото есть определенная загадка.

«В этом фото зашифрован любимый персонаж доченьки Лизи. Какой?», - поинтересовался у фанатов артист.

Единственной подсказкой могли послужить большие очки с круглой оправой, в которых позировал Ткач.

Его поклонники тут же принялись гадать.

«Гарри Поттер?», «Грю», «Папа!», «Гарик Ткач?», «Миньон», «Всевидящее око», «У персонажа что-то с глазом», «Юрчик из Одного разу під Полтавою», «Инопланетянин с шоу Маскарад», - пишут люди.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» удивил неожиданным перевоплощением.

Как сообщала Politeka, дочь Ткача из «Квартал 95» поразила поступком, получив костюм Инопланетянина из «Маскарада».

Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» сбежал из Украины на день и пожаловался на «проблему».