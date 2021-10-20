Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач спантеличив українців загадкою, пов'язаною з його маленькою донькою Лізою, поділившись новим фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, новий пост гумориста змусив його передплатників поламати собі голову.

Як відомо, Ткач любить веселити людей не тільки на сцені, але і на своїй сторінці в соцмережі. На цей раз актор опублікував фото, на якому він позував крупним планом.

На знімку Юрій зобразив свій "фірмовий" вираз обличчя з піднятою бровою і виряченим оком. При цьому в підписі комік розповів, що в цьому фото є певна загадка.

"У цьому фото зашифрований улюблений персонаж донечки Лізі. Який?",- поцікавився у фанатів артист.

Єдиною підказкою могли послужити великі окуляри з круглою оправою, в яких позував Ткач.

Його шанувальники тут же почали гадати.

"Гаррі Поттер?", "Грю", "Тато!", "Гарік Ткач?", "Міньйон", "всевидюче око", "у персонажа щось з оком", "Юрчик з одного разу під Полтавою», "інопланетянин з шоу Маскарад", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" здивував несподіваним перевтіленням.

Як повідомляла Politeka, дочка Ткача з "Квартал 95" вразила вчинком, отримавши костюм інопланетянина з "Маскараду".

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" втік з України на день і поскаржився на "проблему".