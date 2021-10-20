Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач спантеличив українців загадкою, пов'язаною з його маленькою донькою Лізою, поділившись новим фото в Instagram.
Як пише Politeka.net, новий пост гумориста змусив його передплатників поламати собі голову.
Як відомо, Ткач любить веселити людей не тільки на сцені, але і на своїй сторінці в соцмережі. На цей раз актор опублікував фото, на якому він позував крупним планом.
На знімку Юрій зобразив свій "фірмовий" вираз обличчя з піднятою бровою і виряченим оком. При цьому в підписі комік розповів, що в цьому фото є певна загадка.
"У цьому фото зашифрований улюблений персонаж донечки Лізі. Який?",- поцікавився у фанатів артист.
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Єдиною підказкою могли послужити великі окуляри з круглою оправою, в яких позував Ткач.
Його шанувальники тут же почали гадати.
"Гаррі Поттер?", "Грю", "Тато!", "Гарік Ткач?", "Міньйон", "всевидюче око", "у персонажа щось з оком", "Юрчик з одного разу під Полтавою», "інопланетянин з шоу Маскарад", - пишуть люди.
Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" здивував несподіваним перевтіленням.
Як повідомляла Politeka, дочка Ткача з "Квартал 95" вразила вчинком, отримавши костюм інопланетянина з "Маскараду".
Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" втік з України на день і поскаржився на "проблему".