Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о своем отношении к путешествиям и призналась, что сейчас не ощущает комфорта там, где живет.

Как пишет Politeka.net, 26-летняя супруга 55-летнего артиста поделилась своими размышлениями в Инстаграм. Репяхова работает концертным директором своего мужа, поэтому много разъезжает с ним по стране. Кроме того, в последнее время девушка стала часто ездить за границу – с мужем и без.

В своем посте Репяхова подробнее рассказала о том, что значат для нее путешествия.

«Когда-то мне сказали, что я часто путешествую из-за того, что у меня нет ощущения дома. Может это и так. Возможно, когда я почувствую комфорт там, где живу, перестану все время куда-то ехать. А может это уже привычка после длительных гастролей?!) Но я точно люблю свою работу за то, что могу находиться в любой точке Украины и даже мира», - написала жена Павлика.

Она добавила, что уже задумалась о новой поездке.

Свой пост Екатерина сопроводила снимком, сделанным во Львове.

Стоит отметить, что сейчас Павлик, его молодая жена и их маленький сын Михаил живут на съемной квартире. Об этом Репяхова рассказывала во время их публичного конфликта с бывшей женой певца, которая обвинила Павлика в том, что тот выселяет ее из квартиры, за которую он продолжает выплачивать кредит.

Напомним, новая жена Виктора Павлика показала, какими они были до начала романа.

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик после конфликта с экс-женой тронул кадрами с маленьким сыном на руках.

Также Politeka писала, что экс-жена Павлика в разгар конфликта неожиданно обратилась к бывшему мужу.