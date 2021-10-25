Бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева, которая устроила публичный конфликт с артистом из-за квартиры, удивила неожиданным публичным признанием.
Как сообщает Politeka.net, Созаева написала об этом на своей странице в Инстаграм.
Лариса публично обратилась к своему экс-супругу и опубликовала его клип на песню «Лейла».
«Витя @viktorpavlik, я благодарна Тебе за этот отрезок жизни. Спасибо Тебе за любовь и за прекрасные моменты, подаренные друг другу. Это интересное было время, совместно прожитое в Турции, которое навсегда осталось в этом видео», - написала она.
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Также Лариса Созаева отрицает, что она разбила предыдущую семью Виктора Павлика. Как известно, она стала третьей женой артиста.
Созаева утверждает, что Павлик водил ее в ресторан, но она говорила, что не чувствует к нему любви.
«А через полгода пришел и сказал, что развелся. Я не собиралась замуж, более того я подписала контракт на рабочую поездку в Турцию. Он оставил свой музыкальный коллектив и поехал за мной. Если бы я не уехала, а он не поехал за мной - никогда бы поклонники не услышали песен Шикидым, Лейла, Яна», - написала Лариса.
Напомним, ранее Созаева заявила, что Павлик и его нынешняя жена Екатерина Репяхова выгоняют ее из квартиры, в которой она живет. В свою очередь нынешняя жена певца объяснила, что они выплачивают кредит за эту квартиру, и поскольку он был взят, когда курс доллара был по 8, то приходится сильно переплачивать. Поэтому женщине предложили продать квартиру и получить денежную компенсацию, но она отказалась.
Напомним, Репяхова после конфликта с экс-женой Павлика заговорила о своих принципах: «Так намного проще жить»
Как сообщала Politeka, экс-жена Павлика в разгар конфликта поделилась откровением покойного сына: «Горжусь тобой»
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