Известный украинский певец умилил Сеть кадрами со своим мальким сыном, который родился в браке артиста с его четвертой женой 27-летней Екатериной Репьяховой.

Как пишет Politeka.net, снимки появились на странице певца в Инстаграм.

Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой в 2020 году. 15 октября 2021 ребенку супругов исполнилось 4 месяца.

Виктор павлик в последнее время часто делится с фоловерами снимками, на которіх запечатлен с маленьким наследником.

«Растет сынуля», - подписал певец новые кадры.

Пользователи Сети засыпали Павликов комплиментами, отметив сходство маленького мальчика со своим звездным отцом. Отметим, ранее и сама Репьяхова говорила, что сін очень похож на отца.

«Красивые. Будьте здоровы», «Крепкого здоровья и благополучия тебе и всей семье... Божьего благословения», «Папина копия», «Как две капли», «Красавчик», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее экс-жена музыканта Лариса Созаева обвинила его в том, что он отказывается выплачивать кредит за квартиру, в которой она живет, как обежал ранее.

Напомним, Репяхова после конфликта с экс-женой Павлика заговорила о своих принципах: «Так намного проще жить»

Как сообщала Politeka, экс-жена Павлика в разгар конфликта поделилась откровением покойного сына: «Горжусь тобой»

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика пожаловалась на фигуру после родов: «Впервые в жизни я комплексовала»