Известный украинский певец умилил Сеть кадрами со своим мальким сыном, который родился в браке артиста с его четвертой женой 27-летней Екатериной Репьяховой.
Как пишет Politeka.net, снимки появились на странице певца в Инстаграм.
Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой в 2020 году. 15 октября 2021 ребенку супругов исполнилось 4 месяца.
Виктор павлик в последнее время часто делится с фоловерами снимками, на которіх запечатлен с маленьким наследником.
«Растет сынуля», - подписал певец новые кадры.
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Пользователи Сети засыпали Павликов комплиментами, отметив сходство маленького мальчика со своим звездным отцом. Отметим, ранее и сама Репьяхова говорила, что сін очень похож на отца.
«Красивые. Будьте здоровы», «Крепкого здоровья и благополучия тебе и всей семье... Божьего благословения», «Папина копия», «Как две капли», «Красавчик», - пишут в комментариях.
Напомним, ранее экс-жена музыканта Лариса Созаева обвинила его в том, что он отказывается выплачивать кредит за квартиру, в которой она живет, как обежал ранее.
Напомним, Репяхова после конфликта с экс-женой Павлика заговорила о своих принципах: «Так намного проще жить»
Как сообщала Politeka, экс-жена Павлика в разгар конфликта поделилась откровением покойного сына: «Горжусь тобой»
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