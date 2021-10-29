Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова на прогулке с сыном заговорила о материнстве.
Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил.
Так, на этот раз молодая жена Виктора Павлика опубликовала новые кадры на своей странице в Инстаграм. На фото Репяхова в бежевом пальто вышла на прогулку со своим сыном - Михаилом, который находится в коляске. Напомним, что более 4 месяцев назад у Кати Репяховой и Виктора Павлика родился сын.
"Безвозвратно поменять свой мир.
Стать в тысячу раз ответственнее.
Свои интересы отодвинуть на второй план.
Любить так, как не любила никогда.
Раствориться в человеке.
Отдать ему лучшее, что есть в тебе.
Материнство - это счастье❤️", - поделилась Екатерина Репяхова.
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Поклонники оставили несколько комментариев под её фото: "Как красиво сказано", "Красавица", "Катюша, вы такая умничка", "Катюша, дети это наше всё, и любимый человек. Но на первом месте для себя должна быть ты. Тебя любят, и ты любишь. Растворяться в человеке полностью не надо. Оставайся собой. Светлым, добрым человеком. И всё остальное будет на своем месте".
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