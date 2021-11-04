Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова в годовщину их встречи поделилась совместным фото и своими размышлениями на тему судьбы.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя девушка опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм. В нем она рассказала, что в этот день шесть лет назад познакомилась с Павликом.

«Могла ли я подумать 6 лет назад, что буду писать этот пост?) Будучи в Николаеве, собираясь на концерт к любимому певцу. Могла ли я подумать, что эта поездка изменит мою жизнь? Что у нас будет семья и сын?! Конечно же нет. Но от судьбы не уйдёшь. Жизнь удивительная», - написала Репяхова.

Она верит в то, что впереди у них с мужем «еще больше прекрасного».

На новом фото пара позирует вместе на мотоцикле Павлика. При этом 55-летний певец одет в кожаную косуху.

Подписчики Екатерины тут же отреагировали на ее пост.

«Как можно отмечать эту дату, когда шесть лет назад Виктор был женат! И вы нагло разбили семью! Думаешь, что будешь счастлива? Никогда ещё и никто на чужом горе счастья не построил!», «Ну, если учесть, что человек- сам кузнец своего счастья! То, может, вы не просто шли, а думали о чем- то большем, чем как к любимому певцу, вот и материализовалось?», «Таких очень много женщин которые лезут в семьи. Это не семья я могу назвать которая разбила семью другой женщине», «Увела мужа с семьи, ещё и радуется», «Дедушка и внучка вот как-то так вы выглядите», - пишут люди.

Напомним, Виктора Павлика с молодой женой отчитали из-за того, как они ухаживают за ребенком.

Как сообщала Politeka, молодой жене Павлика досталось после публичного откровения.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика с 4-месячным сыном на руках обратилась к украинкам за советом.