Четвертая жена известного украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась своим жизненным принципом, однако нарвалась на критику.

Как передает Politeka.net, Репяхова сделала новый пост на своей странице в Инстаграм.

«Знаете, что я себе говорю каждый день? Моя жизненная позиция должна быть такой, чтобы я всегда была в силах одно изменить, другое исправить и в результате добиться успеха. И ничто не в силах это изменить», - написала девушка.

Однако ее слова восприняли неоднозначно. Помимо восхищения такой позицией не обошлось и без упреков в том. Что Репяхова якобы разрушила брак Виктора Павлика с его третьей женой Ларисой Созаевой.

«Добиться успеха не смотря ни на что? Разбить чужую семью и этим хвастаться, как не стыдно? Никогда и никто ещё на чужом горе счастья не построил!», - написали в комментариях.

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