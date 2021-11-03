Украинский певец Виктор Павлик, который снова стал отцом в 55 лет, поделился новыми кадрами, на которых запечатлен его маленький сын во время купания.

Как известно, этим летом у артиста и его 27-летней жены Екатерины Репяховой, которая с детства была его поклонницей, родился сын Михаил. Для девушки мальчик стал первенцем, а вот у ее супруга до этого уже было трое детей от разных женщин. Младший из них, 21-летний Павел, умер после долгой борьбы с раком в августе 2020 года.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Виктор Павлик показал процесс купания малыша. Для этого на шею ребенку надели специальный надувной круг. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

При этом пользователи Сети стали высказывать свои мнения по этому поводу: «Тот круг для купания очень вреден.. пожалейте малыша».

Супруга Виктора Павлика не смолчала и решила объяснить, что к чему.

«Мы купаемся в круге после разрешения невролога и доверяем врачу. Круг противопоказан тем, у кого проблемы с шеей», - ответила она.

Однако такой аргумент оказался неубедительным.

«Какая польза круга? При резких движениях туловища, можно повредить шею, есть риск удушения, ребенок не испытывает опоры, сплошной стресс для ребенка, лучше наберите в ванну мало воды и пусть ребенок счастливо там плещется и читайте больше доказательной информации, а не слепо верьте всем врачам», - настаивали на своей пользователи Сети.

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