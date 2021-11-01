Молодая жена известного артиста Виктора Павлика Катя Репяхова с 4-месячным сыном на руках обратилась к украинкам за советом.
Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил.
Так, на этот раз жена Павлика опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Катя Репяхова вместе со своим мужем Виктором Павликом и 4-месячным сыном Михаилом отдыхала в Турции. Она выставила кадр с отдыха, где в зеленом платье с цветочным принтом позирует на камеру с малышом на руках.
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Вопрос риторический)
Мишутка дома очень плохо засыпает (днём)
Когда уходит в ночь, как то легче.
Вот сегодня быстренько собрались и пошли на улицу.
А если ливень? Что делать тогда? 🙈
Мамочки, чем вы занимались и будете заниматься зимой с малышами?", - спросила украинок Катя Репяхова.
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