Молодая жена известного артиста Виктора Павлика Катя Репяхова с 4-месячным сыном на руках обратилась к украинкам за советом.

Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил.

Так, на этот раз жена Павлика опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Катя Репяхова вместе со своим мужем Виктором Павликом и 4-месячным сыном Михаилом отдыхала в Турции. Она выставила кадр с отдыха, где в зеленом платье с цветочным принтом позирует на камеру с малышом на руках.

"Как перезимовать и не сойти с ума?!😅

Вопрос риторический)



Мишутка дома очень плохо засыпает (днём)

Когда уходит в ночь, как то легче.



Вот сегодня быстренько собрались и пошли на улицу.

А если ливень? Что делать тогда? 🙈



Мамочки, чем вы занимались и будете заниматься зимой с малышами?", - спросила украинок Катя Репяхова.

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