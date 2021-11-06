Четвертая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая четыре месяца назад родила певцу сына Михаила, поделилась с поклонниками любимой фотографией с мальчиком.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя Екатерина Репяхова, которая чуть больше года назад вышла замуж за своего 55-летнего кумира Виктора Павлика, 15 июня 2021 года родила певцу сына Михаила.

Для Репяховой это первый ребенок, а вот у Павлика уже есть сын Александр и дочь Кристина от прошлых браков.

В своем Instagram Репяхова часто делится с поклонниками фотографиями с маленьким сыном. На этот раз Катя показала черно-белое фото с Михаилом, которое назвала своим любимым.

"Моя любимая фотография с сыном ❤️ ",- написала жена Павлика.

Поклонники оценили публикацию Кати и написали комментарии.

"Очень красивый мальчик 😍 ", "Такие красивые 😍 ", " Мишутка прелесть, здесь он очень на тебя похож!!!❤️🔥", "Да, красивая ❤️ ", "Очень красивый мальчик 😍😍😍 Фотка супер 😍😍😍", "

Сколько любви счастья в этом фото! Вы замечательные! 😍🤗", " Кулачки сжал, улыбается))", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что молодая жена Павлика рассказала о подарке для сына, который она не смогла вручить: "Самое печальное, что...".

Напомним, что Репяхова рассказала о судьбоносной встрече с еще женатым Виктором Павликом: "Вот этот день и эти стены".

A еще Politeka сообщала, что Виктора Павлика с молодой женой отчитали из-за того, как они ухаживают за ребенком: "Пожалейте малыша".