Український співак Віктор Павлік, який знову став батьком у 55 років, поділився новими кадрами, на яких зображений його маленький син під час купання.

Як відомо, цього літа у артиста і його 27-річної дружини Катерини Репяховой, яка з дитинства була його прихильницею, народився син Михайло. Для дівчини хлопчик став первістком, а ось у її чоловіка до цього вже було троє дітей від різних жінок. Молодший з них, 21-річний Павло, помер після довгої боротьби з раком в серпні 2020 року.

Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Віктор Павлік показав процес купання малюка. Для цього на шию дитині наділи спеціальний надувний круг. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

При цьому користувачі Мережі стали висловлювати свої думки з цього приводу: "той круг для купання дуже шкідливий.. Пожалійте малюка".

Дружина Віктора Павлика не змовчала і вирішила пояснити, що до чого.

"Ми купаємося в колі після дозволу невролога і довіряємо лікарю. Коло протипоказаний тим, у кого проблеми з шиєю», - відповіла вона.

Однак такий аргумент виявився непереконливим.

"Яка користь кола? При різких рухах тулуба, можна пошкодити шию, є ризик удушення, дитина не відчуває опори, суцільний стрес для дитини, краще наберіть у ванну мало води і нехай дитина щасливо там хлюпається і читайте більше доказової інформації, а не сліпо Вірте всім лікарям", - наполягали на своїй користувачі Мережі.

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