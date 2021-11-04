Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова в річницю їх зустрічі поділилася спільним фото і своїми роздумами на тему долі.

Як пише Politeka.net, 27-річна дівчина опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона розповіла, що в цей день шість років тому познайомилася з Павликом.

"Чи могла я подумати 6 років тому, що буду писати цей пост?) Будучи в Миколаєві, збираючись на концерт до улюбленого співака. Чи могла я подумати, що ця поїздка змінить моє життя? Що у нас буде сім'я і син?! Звичайно ж ні. Але від долі не втечеш. Життя дивовижне", - написала Репяхова.

Вона вірить в те, що попереду у них з чоловіком «ще більше прекрасного».

На новому фото пара позує разом на мотоциклі Павлика. При цьому 55-річний співак одягнений в шкіряну косуху.

Підписники Катерини тут же відреагували на її пост.

"Як можна відзначати цю дату, коли шість років тому Віктор був одружений! І ви нахабно розбили сім'ю! Думаєш, що будеш щаслива? Ніколи ще й ніхто на чужому горі щастя не побудував!", "Ну, якщо врахувати, що людина-сам коваль свого щастя! То, може, ви не просто йшли, а думали про щось більше, ніж як до улюбленого співака, ось і матеріалізувалося?", "Таких дуже багато жінок які лізуть в сім'ї. Це не сім'я я можу назвати яка розбила сім'ю іншій жінці", "забрала чоловіка з сім'ї, ще й радіє", "дідусь і внучка ось якось так ви виглядаєте",-пишуть люди.

Нагадаємо, Віктора Павлика з молодою дружиною відчитали через те, як вони доглядають за дитиною.

Як повідомляла Politeka, молодій дружині Павлика дісталося після публічного одкровення.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика з 4-місячним сином на руках звернулася до українців за порадою.