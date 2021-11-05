"Я знала, що у мене буде хлопчик"

Дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про незвичайний "подарунок" для сина, який зробила задовго до його народження.

Як пише Politeka.net, 27-річна Катерина поділилася новим постом у своєму Instagram. Цього літа дівчина вперше стала мамою: у них з 55-річним Віктором Павликом народився син, якого назвали Мішею. У своїй публікації Репяхова стверджує, що завжди знала про те, що хоче саме хлопчика.

"Коли мені було років 14, я написала синові вірш. Я знала, що рано чи пізно у мене буде хлопчик і я йому прочитаю цей вірш. Там було навіть щось про те, що він буде мені грати на гітарі. Тоді я ще не могла припустити, хто буде батько у мого сина", - розповіла дружина Павлика.

Однак, з її "подарунком" ненародженому малюкові трапилася біда: Катерина його втратила.

"Ось тільки найсумніше, що знайти цей вірш Я не можу. Але воно точно десь є в Дніпрі... сподіваюся, коли-небудь знайду його. А Мишко був зі мною завжди і вже тоді я говорила йому, що ми побачимося просто трохи пізніше", - додала Репяхова.

Вона поділилася фотографією свого сина, на якій до звірки з малюком тягнуться чоловічі і жіночі руки.

Нагадаємо, молода дружина Павлика згадала день їхнього знайомства, викликавши бурю обурення.

Як повідомляла Politeka, Віктора Павлика з молодою дружиною відчитали через те, як вони доглядають за дитиною.

Також Politeka писала, що Репяхова розповіла про доленосну зустріч з ще одруженим Віктором Павликом.