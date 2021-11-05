Жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о необычном «подарке» для сына, который сделала задолго до его рождения.
Как пишет Politeka.net, 27-летняя Екатерина поделилась новым постом в своем Инстаграм. Этим летом девушка впервые стала мамой: у них с 55-летним Виктором Павликом родился сын, которого назвали Мишей. В своей публикации Репяхова утверждает, что всегда знала о том, что хочет именно мальчика.
«Когда мне было лет 14, я написала сыну стих. Я знала, что рано или поздно у меня будет мальчик и я ему прочту это стихотворение. Там было даже что-то про то, что он будет мне играть на гитаре. Тогда я ещё не могла предположить, кто будет отец у моего сына», - рассказала жена Павлика.
Однако, с ее «подарком» нерожденному малышу случилась беда: Екатерина его потеряла.
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«Вот только самое печальное, что найти это стихотворение я не могу. Но оно точно где-то есть в Днепре… Надеюсь, когда-нибудь найду его. А Мишутка был со мной всегда и уже тогда я говорила ему, что мы увидимся просто немного позже», - добавила Репяхова.
Она поделилась фотографией своего сына, на которой к сверку с малышом тянутся мужские и женские руки.
Напомним, молодая жена Павлика вспомнила день их знакомства, вызвав бурю негодования.
Как сообщала Politeka, Виктора Павлика с молодой женой отчитали из-за того, как они ухаживают за ребенком.
Также Politeka писала, что Репяхова рассказала о судьбоносной встрече с еще женатым Виктором Павликом.