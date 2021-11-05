27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, розповіла про доленосну зустріч, і показала, де вона сталася.
Блогерка часто розповідає у своєму Instagram про особисте, пише Politeka.net. Зокрема, в нових постах дівчина розповіла про річницю, яку вона разом з чоловіком святкує 4 листопада.
Виявляється, в цей день 2015 року Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова познайомилися.
"Шість років тому наші шляхи з чоловіком перетнулися. Від долі не втечеш", - написала блогерка у своєму Instagram.
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Також дівчина показала місце, де познайомилася з артистом.
"Ось цей день і ці стіни, де відбулася наша зустріч. Через півдня зустріну свою долю", - на знімку Реп'яхова позувала на тлі готелю "Континент" в Миколаєві.
А в кінці блогерка опублікувала спільний знімок з артистом, зроблений у доленосний день.
У пості Реп'яхова розповіла, що приїхала в 2015 році на концерт улюбленого артиста, в результаті вона з ним познайомилася, а зараз пара разом і ростить сина.
Зазначимо, раніше блогерка розповідала, що після концерту з'ясувалося - Павлік живе з нею в одному готелі і в сусідньому номері. Обидва роззнайомилися і стали спілкуватися, а пізніше вони закрутили таємний роман адже співак був одружений.
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