27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, розповіла про доленосну зустріч, і показала, де вона сталася.

Блогерка часто розповідає у своєму Instagram про особисте, пише Politeka.net. Зокрема, в нових постах дівчина розповіла про річницю, яку вона разом з чоловіком святкує 4 листопада.

Виявляється, в цей день 2015 року Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова познайомилися.

"Шість років тому наші шляхи з чоловіком перетнулися. Від долі не втечеш", - написала блогерка у своєму Instagram.

Також дівчина показала місце, де познайомилася з артистом.

"Ось цей день і ці стіни, де відбулася наша зустріч. Через півдня зустріну свою долю", - на знімку Реп'яхова позувала на тлі готелю "Континент" в Миколаєві.

А в кінці блогерка опублікувала спільний знімок з артистом, зроблений у доленосний день.

У пості Реп'яхова розповіла, що приїхала в 2015 році на концерт улюбленого артиста, в результаті вона з ним познайомилася, а зараз пара разом і ростить сина.

Зазначимо, раніше блогерка розповідала, що після концерту з'ясувалося - Павлік живе з нею в одному готелі і в сусідньому номері. Обидва роззнайомилися і стали спілкуватися, а пізніше вони закрутили таємний роман адже співак був одружений.

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